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Вчера, 26 ноября, в Добропольском районе Донецкой области диверсантами был обстрелян из автоматического оружия и получил ранения часовой склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части.

Об этом сказал на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины. 

«В районе отведения одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Добропольском районе Донецкой области неизвестными был обстрелян из автоматического оружия и получил ранение часовой склада ракетно-артиллерийского вооружения части», – отметил он.

Лысенко подчеркнул, что на пост быстро прибыла резервная группа, которая помогла отразить нападение диверсантов. «Раненого военнослужащего доставили в военный мобильный госпиталь в Покровске, сейчас его жизни ничто не угрожает», – сообщил он.
ForUm

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