Великобритания отказалась признавать Голодомор в Украине геноцидом

Правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на украинское посольство в Лондоне.

«Украинское посольство в Лондоне выразило сожаление из-за отказа правительства Великобритании признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом», - пишет издание.

Поводом для заявления украинской стороны стал официальный ответ британского правительства на новые призывы признать геноцид украинцев, прозвучавшие в ходе специального парламентского слушания 7 ноября в Вестминстере.

Группа парламентариев фактически единогласно поддержала призыв инициатора слушаний, депутата от правительственной Консервативной партии Полин Латам о признании Голодомора геноцидом.

Но в ответе британского Министерства иностранных дел сказано, что правительство решило не менять свою позицию, согласно которой термин «геноцид» в Лондоне официально используют только к преступлениям в Сребренице, Руанде, а также относительно Холокоста.

«Голодомор состоялся до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 г., определившей геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно», - говорится в правительственном разъяснении.

Британские чиновники подчеркивают, что Холокост, хотя и состоялся до 1948 года, имеет исключительный статус, потому что был основанием для юридического определения геноцида конвенцией.

На парламентских слушаниях 7 ноября в Лондоне представитель британского Министерства иностранных дел Алистер Бурт сказал, что правительство использовало бы по Голодомору термин «геноцид», если бы такое определение применил любой британский суд.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

День памяти жертв голодоморов в Украине отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. В результате Голодомора 1932—1933 годов погибли приблизительно 4,5 млн украинцев.