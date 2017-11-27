также в разделеОбщество
14-летний сын нардепа пытался ограбить магазин 22
Участнику ОПГ, шантажировавшей застройщика, суд избрал наиболее жесткую меру пресечения 21
НАПК вынесло предписания пяти министрам главам ГФС и «Укравтодора» 17
Литва может дать Украине оружия на €2 миллиона 22
Кармазин: Алина Данченко либо «в теме» Альперина, либо в доле с ним 32
Украина – в списке стран с самым высоким уровнем организованной преступности 19
Фейгин заявил, что его собираются лишить статуса адвоката 20
СБУ: Украина готова к обмену пленными «306 на 74» 25
АТО: 12 обстрелов и разведка БПЛА над Авдеевкой 32
Подозреваемый в похищении боец «Донбасса» арестован на 2 месяца 23
Тандит: Пленные на видео «ЛНР» – не подставные 66
В КГБ Беларуси заявили, что Шаройко следил за военными объектами России 42
В сети появилось видео, хорошо объясняющее поведение одесского активиста 240
Состояние Кольченко ухудшилось: он похудел до 62 кг 47
Соратница Стерненко призвала к созданию гетто в Одессе и обвинила губернатора в сотрудничестве с Коломойским 215
В Крыму собираются оспорить санкции в судах 44
В Одессе известного активиста из ПС заподозрили в поддержке наркоторговцев 67
Полиция подтвердила задержание экс-бойцов «Донбасса» 484

Великобритания отказалась признавать Голодомор в Украине геноцидом

Правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на украинское посольство в Лондоне.

«Украинское посольство в Лондоне выразило сожаление из-за отказа правительства Великобритании признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом», - пишет издание.

Поводом для заявления украинской стороны стал официальный ответ британского правительства на новые призывы признать геноцид украинцев, прозвучавшие в ходе специального парламентского слушания 7 ноября в Вестминстере.

Группа парламентариев фактически единогласно поддержала призыв инициатора слушаний, депутата от правительственной Консервативной партии Полин Латам о признании Голодомора геноцидом.

Но в ответе британского Министерства иностранных дел сказано, что правительство решило не менять свою позицию, согласно которой термин «геноцид» в Лондоне официально используют только к преступлениям в Сребренице, Руанде, а также относительно Холокоста.

«Голодомор состоялся до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 г., определившей геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно», - говорится в правительственном разъяснении.

Британские чиновники подчеркивают, что Холокост, хотя и состоялся до 1948 года, имеет исключительный статус, потому что был основанием для юридического определения геноцида конвенцией.

На парламентских слушаниях 7 ноября в Лондоне представитель британского Министерства иностранных дел Алистер Бурт сказал, что правительство использовало бы по Голодомору термин «геноцид», если бы такое определение применил любой британский суд.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 

День памяти жертв голодоморов в Украине отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. В результате Голодомора 1932—1933 годов погибли приблизительно 4,5 млн украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги