В Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины. Об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times, пишет Радио Свобода.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как считают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

Сейчас Москва требует восстановления права голоса для своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. Права этого голоса Россия лишилась после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

«Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции», - уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны «в перспективе иметь в виду мандат» организации, который предусматривает «защиту прав человека в России, в Крыму и везде на континенте».

«Было бы очень плохо, если бы Россия покинула (Совет Европы), ... потому что конвенция (о правах человека 1949) и (Европейский) суд (по правам человека) так важны для российских граждан», - пояснил Ягланд. По его мнению, «это будет и негативное событие для Европы».

«У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы», - убежден Ягланд.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее заявляла, что Украина не видит оснований для возвращения в ПАСЕ делегации России.

Как сообщал ForUm, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что принятая резолюция еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ.

Россия после наложенных на ее делегацию ограничений в ПАСЕ после оккупации украинского Крыма (делегацию лишили права голоса, а ее членов права принимать участие в работе главных органов ассамблеи) сама отказалась от участия в работе ассамблеи, а летом этого года также прекратила платить членские взносы в Совет Европы. Москва добивается от ПАСЕ изменения регламента, чтобы исключить такие санкции дальнейшем.