Украина готова обменять 306 пленных боевиков на 74 украинских пленных на Донбассе. Об этом в комментарии 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, Украина на законных основаниях готова передать 306 человек, совершивших преступления против территориальной целостности страны.

«Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы ОРДЛО. Сейчас речь идет о 74 наших заложниках... Мы сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобновится процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей», - заявил он.

Тандит добавил, что на данный момент известно о местонахождении 96 украинских пленных на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ОРДЛО и забрать всех своих заложников.

«Каждый из этих лиц в списке находится в определенном статусе. Долгое время, пока тянулась эта история, многие из тех, кто подавался в списке согласно действующему законодательству или освобождались, или попадали под решение судов. Там же все наши заложники находятся без какого-либо статуса, т.е. принимаются решения в Москве, дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать. В Украине есть определенная процедура, на которую мы тоже готовы идти. Главное, чтобы теперь эти обещания со стороны ОРДЛО были воплощены в действие», - констатировал он.

Тандит отметил, что 29 ноября в Минске состоятся очередные переговоры по обмену пленными.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин и главари боевиков «ЛДНР» в ходе телефонного разговора якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.