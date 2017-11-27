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Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Попов сообщил, что его 14-летний сын совершил преступление.

Об этом он написал в Facebook.

«У мeня в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды», - отметил нардеп.

«Слава Богу, все живы, пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне», - написал Попов.

Нардеп просит не связывать свое горе с политикой или с чьими-то интригами.

«Если бы не моя публичность, я бы горевал молча. Друзья поддержат морально, прессу прошу не смаковать какие-то детали. Я на время пропаду из эфиров и побуду с семьей», 0 заявил Попов.

Ранее Українські Новини со ссылкой на источник сообщили, что сын депутата и еще один соучастник в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин «Святковый».

 

 

 
ForUm

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