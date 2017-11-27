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Сыну народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова Богдану и его сообщнику, с которым они ограбили продуктовый магазин в столице, вручили подозрение, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Сейчас парням, которые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, местной прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход досудебного расследования находится на контроле Киевской местной прокуратуры №5.

Напомним, 26 ноября сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова Богдан и его соучастник в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин «Святковый».

Позже народный депутат сообщил, что его 14-летний сын Богдан совершил преступление

По факту ограбления начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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