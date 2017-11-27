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В своем заявлении по поводу Дня памяти жертв голодоморов вселенский патриарх Варфоломей назвал конфликт на Донбассе «войной и агрессией».

Варфоломей считает, что украинский Голодомор был «одним из величайших зверств XX века».

«В то время, как отмечаем в молитве зверство голода, мы также хотели бы сделать молитвенный призыв ко всем людям доброй воли для прекращения войны, агрессии и продолжающегося насилия в Украине, а также подчеркнуть важность уважения прав и достоинства человека, особенно в отношении военнопленных, для безопасности и освобождения которых мы, православные, молимся во время каждого богослужения», - сказано в заявлении патриарха, сообщает LIGA.net.

Он убежден, что преступления начала XX века не должны повториться.

«Давайте все, каждый со своей позиции, лично и коллективно, будем работать над деэскалацией напряженности и развивать диалог и взаимопонимание, чтобы темные главы начала 20-го века никогда не появлялись перед нами», - заявил Варфоломей.
ForUm

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