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США не поддерживают присутствие россиян в составе миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер изданию The Washington Post.

По его словам, в планах США создать настоящую миротворческую силу на Донбассе, которая будет иметь не только свободу действий, но и гарантию безопасности на всех оккупированных территориях, передает Украинская правда.

«Миротворческие силы должны иметь доступ к украинско-российской границе и в ней не должно быть представителей России», -  сказал он.

Также спецпредставитель США сообщил, что на сегодня Москва отклонила 26 из 29 предложенных пунктов по урегулированию конфликта.

Волкер уточнил, что, несмотря на это, он намерен и дальше вести переговоры с Россией.

По его словам, план по поддержанию мира вселяет надежду на возвращение к Минску-2, который не двигается из-за нежелания России соблюдать положения, предусматривающие прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и доступ к границе.

«Россия по-прежнему даже не признает присутствие своих сил на Востоке. Но стратегия США основана на предположении, что Путин ищет или, по крайней мере, рассматривает возможность выхода из своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины», -  сказал Волкер.

Он добавил, что на данный момент США пытаются понять, на какие варианты может согласиться Россия и какая ее дальнейшая цель.

«Если они хотят быть упрямыми, они могут, но это им дорого обойдется. Если они хотят двигаться дальше, то это может быть что-то, с чем мы согласимся и сможем найти путь, как этого достичь», - подчеркнул Волкер.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Украина исключает возможность участия России в миротворческой миссии на Донбассе.  

 
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