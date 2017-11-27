Заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда относительно возвращения России в ПАСЕ являются самодеятельностью, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«В статье для FT Ягланд публично повторил свою давнюю позицию: возвращение России в ПАСЕ без всяких предпосылок. Его беспокоит, что иначе Европа останется без России, а в России будет территория бесправия. То, что РФ украла часть территории Украины, Грузии, его не беспокоит, то, что РФ нарушает права человека и создала территорию бесправия в оккупированных регионах – тоже не беспокоит генсека СЕ. То, что если Европа позволит РФ нарушать базовые европейские принципы и права человека, то Европа останется без Европы, то это будет уже другая, деградированная Европа – тоже не приходит в голову генсеку СЕ. Как и то, что его заявления являются самодеятельностью, идут вопреки решениям Комитета министров СЕ и резолюциям ПАСЕ», - написала она в Facebook.

«Мы живем во время определенной деградации европейских институтов и их внешнего послабления – той же Россией. Можно это принять и плыть по течению, можно это констатировать и пытаться этому противостоять. Украинская делегация в ПАСЕ точно выбирает второй путь, потому что на самом деле – он первый и правильный», - добавила Геращенко.

Напомним, Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил, что в Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.