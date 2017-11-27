Некоторые страны Европы в случае необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше. Об этом в интервью журналу Sieci заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Только для стран нашего региона отношения с Киевом не являются функцией отношений с Москвой. Боюсь, что если дойдет до ситуации, в которой Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву», - сказал Щерский, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVP Info.

При таком развитии событий, по его словам, украинская власть обратится к странам Восточной Европы за помощью, как это было во время первого и второго Майданов. Но Польша уже может не поддержать Украину так, как делала это раньше, считает Щерский.

«Но тогда из Польши автобусы с поддержкой могут ехать туда не так охотно», - добавил глава канцелярии польского президента.

Он напомнил о запрете на эксгумацию поляков в Украине, отметив, что украинский политикум допускает большую ошибку.

Напомним, 17 ноября во время встречи в Кракове заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.