Призыв генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда услышать Россию и сохранить ее в Совете Европы свидетельствует о включении мощнейших сил в попытки любым способом сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ.

Об этом Укринформу сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя статью в Financial Times с комментариям Ягланда о необходимости возвращения делегации России в ПАСЕ.

«Открытые и четкие сигналы такого высокого должностного лица, как генсек, является игрой на максимальное поднятие ставок. Очевидно, сейчас речь идет о том, чтобы любыми правдами и неправдами сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ даже ценой разрушения ценностей, принципов и механизмов влияния Совета Европы», - сказал дипломат.

Глава украинского представительства при СЕ уверен, что со своей позиции Украина сейчас отстаивает не только свои интересы, но и интересы Совета Европы.

«Для Украины это означает, что в бой за Россию открыто включились мощные силы. Однако мы готовы и дальше вести свою линию и принимать тяжелые решения. Украина сейчас стоит на защите не только украинского интереса, но и интересов Совета Европы», - подчеркнул Кулеба.

Что касается поездок генсека СЕ, осуществленных в последнее время, дипломат указал, что такое лоббирование возвращения делегации РФ со стороны Ягланда происходило на фоне того, что в Москве никогда не заявляли о возможности выхода из СЕ.

«Генеральный секретарь за последние месяцы действительно совершил турне, призывая ключевые столицы Европы услышать Россию и сохранить ее в СЕ. При этом сама Россия никогда не озвучивала возможность выхода из организации», - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил, что в Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.В свою очередь председатель украинской делегации при ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что возвращение РФ, которое лоббирует Ягланд, существенно подрывает авторитет Совета Европы и нивелирует силу резолюций, которые она принимала, и в таком случае украинской делегации в ПАСЕ «нечего делать».

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе.