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Гражданину Украины Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси 25 октября, предъявлено обвинение по статье «шпионаж».

Об этом агентству «БелаПАН» заявил официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.

Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

 
ForUm

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