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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и других нарушений 15 чиновникам и руководителям 4 органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба НАПК, такие предписания были вынесены по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок органов государственной власти и местного самоуправления по организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.

Так, предписания вынесены первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву, министру юстиции Павлу Петренко, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру молодежи и спорта Игорю Жданову, министру культуры Евгению Нищуку, и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, главе Нацполиции Сергею Князеву и другим.
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