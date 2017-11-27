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По факту ограбления сыном народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова и его подельником магазина в Оболонском районе столицы начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в отделе коммуникации полиции Киева, вчера, 26 ноября, вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин забежали двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы 2 тыс. гривен.

«По указанному адресу срочно прибыли правоохранители. На месте происшествия полицейские обнаружили двух мужчин и двух женщин-продавцов, которые держали одного из нападавших. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться.

Получив ориентировку, полицейские немедленно начали поиски беглеца. Уже через двадцать минут его задержали рядом с автостанцией «Полесье», – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что задержанные ранее проблем с законом не имели.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, 26 ноября сын народного депутата и еще один соучастник в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин «Святковый».

Позже народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Попов сообщил, что его 14-летний сын совершил преступление
ForUm

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