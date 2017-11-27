При обыске в квартире украинца Павла Шаройко, задежранного в Беларуси по подозрению в шпионаже, найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети.

Такая информация озвучена в сюжете программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

По мнению белорусских контрразведчиков, людей могли использовать и «в темную», когда агент-поставщик информации и не догадывается, кому и зачем выдает сведения.

В эфире телеканала показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Шаройко сам признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки. После увольнения в 2009-м всего через два года он был восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва. Затем под прикрытием должности обычного корреспондента начал работу в Беларуси. За координацию его деятельности якобы отвечал еще один сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, полковник, советник посольства Украины в Беларуси.

Во время обыска у задержанного на электронных носителях обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов, из которых стало ясно, какая именно информация интересовала заказчиков.

По данным телеканала, Скворцову и Шаройко было поручено предоставить сведения о особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники, наличия в пограничных районах с Украиной покрытия отечественных операторов мобильной связи, распределения радиочастного ресурса, состояния радиолюбительства среди местного населения.

На 2017 год в качестве задания им были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране.

Им надлежало на протяжении года изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них.

Как сообщалось, КГБ Беларуси при проведении агентурной акции 25 октября задержал с поличным якобы кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко.

С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В Беларуси Шаройко якобы создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей.

Кроме того, КГБ задержал шпионившего в пользу Украины белоруса. Он свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Беларуси.

Советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

