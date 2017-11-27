также в разделеОбщество
14-летний сын нардепа пытался ограбить магазин 22
Участнику ОПГ, шантажировавшей застройщика, суд избрал наиболее жесткую меру пресечения 21
НАПК вынесло предписания пяти министрам главам ГФС и «Укравтодора» 17
Литва может дать Украине оружия на €2 миллиона 22
Кармазин: Алина Данченко либо «в теме» Альперина, либо в доле с ним 32
Украина – в списке стран с самым высоким уровнем организованной преступности 19
Фейгин заявил, что его собираются лишить статуса адвоката 20
Великобритания отказалась признавать Голодомор в Украине геноцидом 52
СБУ: Украина готова к обмену пленными «306 на 74» 25
АТО: 12 обстрелов и разведка БПЛА над Авдеевкой 32
Подозреваемый в похищении боец «Донбасса» арестован на 2 месяца 23
Тандит: Пленные на видео «ЛНР» – не подставные 66
В сети появилось видео, хорошо объясняющее поведение одесского активиста 240
Состояние Кольченко ухудшилось: он похудел до 62 кг 47
Соратница Стерненко призвала к созданию гетто в Одессе и обвинила губернатора в сотрудничестве с Коломойским 215
В Крыму собираются оспорить санкции в судах 44
В Одессе известного активиста из ПС заподозрили в поддержке наркоторговцев 67
Полиция подтвердила задержание экс-бойцов «Донбасса» 484

При обыске в квартире украинца Павла Шаройко, задежранного в Беларуси по подозрению в шпионаже, найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети.

Такая информация озвучена в сюжете программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

По мнению белорусских контрразведчиков, людей могли использовать и «в темную», когда агент-поставщик информации и не догадывается, кому и зачем выдает сведения.

В эфире телеканала показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Шаройко сам признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки. После увольнения в 2009-м всего через два года он был восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва. Затем под прикрытием должности обычного корреспондента начал работу в Беларуси. За координацию его деятельности якобы отвечал еще один сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, полковник, советник посольства Украины в Беларуси.

Во время обыска у задержанного на электронных носителях обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов, из которых стало ясно, какая именно информация интересовала заказчиков.

По данным телеканала, Скворцову и Шаройко было поручено предоставить сведения о особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники, наличия в пограничных районах с Украиной покрытия отечественных операторов мобильной связи, распределения радиочастного ресурса, состояния радиолюбительства среди местного населения.

На 2017 год в качестве задания им были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране.

Им надлежало на протяжении года изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них.

Как сообщалось, КГБ Беларуси при проведении агентурной акции 25 октября задержал с поличным якобы кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко.

С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В Беларуси Шаройко якобы создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей.

Кроме того, КГБ задержал шпионившего в пользу Украины белоруса. Он свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Беларуси.

Советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги