Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №7000-П «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год».

Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.

Верховная Рада приняла Закон №7117 «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», который предусматривает использование методов телемедицины, а также развитие транспортной инфраструктуры для предоставления медицинской помощи.

Руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

НАПК направит в суд исковое заявление с требованием опровержения информации.

Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий активистам Революции Достоинства, получившим телесные повреждения в ходе акций протеста.

Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по факту хулиганских действий участников шествия в Берегово 12 ноября, которые сняли со здания городского совета флаг Венгрии.

РФ отклонила большинство предложений США по миротворцам на Донбассе, сообщил помощник президента России Владислав Сурков.

Прокуратура сообщила о подозрении 35-летнему сотруднику сервисного центра МВД Владимиру Найде, спровоцировавшему смертельное дорожно-транспортное происшествие 13 ноября в столице на улице Стеценко в Киеве. Он отказывается от дачи показаний, ссылаясь на состояние здоровья.

К кругу соавторов проекта обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина», которая будет голосоваться во вторник в Третьем комитете Генассамблеи ООН, присоединились 40 стран.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает идею принятия законопроектов в первом чтении простым большинством голосов парламентариев.

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины утвердил техническое поражение «Динамо» за неявку на матч в Мариуполе 27 августа.

Сотрудники таможенного департамента Литвы опубликовали первые результаты проверок законности экспорта авто с литовскими номерами в Украину.