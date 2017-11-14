Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий активистам Революции Достоинства, получившим телесные повреждения в ходе акций протеста, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №5697 «О внесении изменений в Закон Украины« О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» проголосовал 241 народный депутат.

Законодательным актом предоставлен статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича и во исполнение Закона Украины «Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей», включенным в перечень лиц, которые во время участия в Революции Достоинства получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014.

Законом определен статус инвалида войны для граждан, ставших инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время проведения антитеррористической операции и даны соответствующие льготы указанным лицам.

Документом внесены соответствующие изменения в статьи 6 и 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», в которых определен перечень лиц, которые принадлежат к участникам боевых действий и участникам войны.

Кроме этого, в тексте указанного Закона термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией» заменены на «Вторая мировая война».