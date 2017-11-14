Прокуратура сообщила о подозрении 35-летнему сотруднику сервисного центра МВД Владимиру Найде, виновному в смертельном дорожно-транспортного происшествии, которое произошло 13 ноября в столице на улице Стеценко, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Установлено, что около 16:50 13.11.2017, находясь за рулем автомобиля «Мазда-7», 35-летний ведущий специалист - администратор в региональном сервисном центре МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки «Мицубиси» и с автомобилем «Нисан», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас водитель «Мазды», который по предварительной информации на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Прокуратурой города подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 13 ноября, в Подольском районе столицы на улице Стеценко в результате ДТП с участием сотрудника сервисного центра МВД Владимира Найды, который на своем авто вылетел на встречную полосу, погиб человек, еще один был травмирован.