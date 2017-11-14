Система электронного декларирования скомпроментована, заявила глава департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина.

«На самом деле e-декларирование используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и с целью личного обогащения председателя НАПК и членов НАПК. Результаты проверок фальсифицируются так, как это нужно руководству НАПК», - сказала Соломатина на брифинге в украинском кризисном медиа-центре, передает Украинская правда.

Она передала документы о фактах коррупции в НАПК в Генеральную прокуратуру, но их вернули в НАПК без рассмотрения.

«Поэтому я вынуждена была обратиться в Антикоррупционное бюро. Я передала детективам НАБУ все материалы и дала показания. Однако чтобы не получилось так, как с Генпрокуратурой, я попросила депутатов помочь мне донести эту информацию общественности», - сказала чиновница.

По словам Соломатиной, НАПК – не независимый орган, его полностью контролирует власть.

«Меня лично с двумя коллегами в сентябре вызвали в Администрацию Президента - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений о которых будут вынесены на заседание агентства, в первую очередь рассматривались в Администрации Президента, а потом уже на заседаниях», - заявила она.

«Я отказалась это делать. В конце сентября это повторилось - я снова отказалась», - сообщила глава департамента финансового контроля НАПК.

«После этого 25 сентября председатель НАПК единолично, без согласования с членами НАПК подписала незаконный приказ, которым отдала мой департамент подконтрольному человеку. С тех пор все документы моего департамента должны быть завизированы этим «контроллером». Корчак незаконно сделала мой департамент подконтрольным своему сообщнику», - сказала Соломатина.

Она заявила, что написала заявление об увольнении. Написали заявления об увольнении также руководитель аппарата, председатель советников главы НАПК, директора других департаментов, сообщила Соломатина.

Она заявила: «Председатель и члены НАПК занимаются фальсификацией результатов специальных и полных проверок. Лично я получала от председателя Назка незаконные указания по полным проверкам отдельных народных депутатов, чтобы по результатам они были «честными» и «правдивыми» в кавычках, чтобы не было нарушений . Я отказалась от этого».

«Был еще один случай, когда после моего отказа составить нужный Корчак вывод по одному очень высокопоставленному чиновнику, голосование все равно произошло. Однако их решение, опубликованное на сайте НАПК, не соответствовало тому проекту, который подготовил уполномоченный моего департамента и по фактически голосовали», - добавила Соломатина.

Она сообщила, что инициировала проверку деятельности своего департамента с января 2017 года до своего назначения в июне: «Проведенная проверка выявила факты фальсификации результатов специальной проверки кандидатов на должности государственной службы».