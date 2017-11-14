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Береговский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту хулиганских действий участников шествия в Берегово 12 ноября, которые сняли со здания городского совета флаг Венгрии, сообщает пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Производство открыто по ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство» (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Сейчас полиция устанавливает всех лиц, участвовавших в провокации, продолжаются следственные действия.

Напомним, что 12 ноября группа лиц устроила в Берегово шествие, во время которого провозглашались ксенофобские лозунги. Участники шествия сняли флаг Венгрии со здания городского совета, а затем и со зданий сельских советов с. Яноши и с .Гать Береговскго района, где компактно проживает венгерская община.

Венгрия потребовала от украинской власти отреагировать на этот инцидент.
ForUm

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