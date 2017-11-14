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Помощник президента России Владислав Сурков назвал часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе приемлемыми.

«Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков по итогам состоявшейся 13 ноября встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, сообщает .

По словам помощника президента РФ, стороны «решили продолжать работу по сближению позиций».

«Представители России и США солидарны в главном - Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», - добавил Сурков.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США готовятся в «ближайшие дни» предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.
ForUm

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