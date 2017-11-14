В круг соавторов проекта обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина», которая будет голосоваться во вторник в Третьем комитете Генассамблеи ООН, присоединились 40 стран.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу рассказал заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который прибыл в Нью-Йорк для продвижения украинского документа.

«По состоянию на сейчас мы имеем четыре десятка стран, которые присоединились к числу соавторов резолюции, внесенной на выполнение инициативы Президента Украины Петра Порошенко, о чем он заявил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре», - отметил Кислица, сообщает Укринформ.

Заместитель министра сообщил, что сейчас украинская команда активно работает над продвижением документа среди стран-членов международной организации.

«Проводятся многочисленные двусторонние встречи с нашими партнерами и не только для того, чтобы получить максимальную поддержку во время голосования», - отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что язык документа является «довольно мощной и жесткой с четкими однозначными формулировками, а его целью является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове».

Кроме того, по его словам, в Нью-Йорке ожидаются приезд лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также Ахтема Чийгоза и Рустема Умерова. «Они также присоединятся к процессу продвижения резолюции в ООН», - отметил украинский дипломат.

Напомним, 1 ноября Украина официально внесла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму.

в конце прошлого года ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина). Тогда, во время первого голосования в Третьем комитете (15 ноября) документ поддержали 73 страны, 26 проголосовали против. Позже, 19 декабря, Генеральная Ассамблея ООН окончательно приняла документ. «За» него выступили 70 государств-членов ООН, 26 остались «против».