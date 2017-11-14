Сотрудник сервисного центра МВД Украины, который спровоцировал смертельное ДТП в Киеве на ул. Стеценко 13 ноября, отказывается от дачи показаний, ссылаясь на состояние здоровья. Об этом во время брифинга заявил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

Отметим, речь идет о начальнике МРЭО №3 Владимире Найде.

По словам Крищенко, в результате аварии один человек погиб, еще один находится в реанимации в неконтактном состоянии. Оба пострадавших – 1955 года рождения.

«Сам задержанный отказывается от дачи показаний, ссылаясь на состояние здоровья. Его также доставили в больничное учреждение, обследовали. На место происшествия приехали его родители и адвокаты», – отметил он.

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

«Учитывая его жалобы на здоровье, в больнице его обследовали, но противопоказаний к содержанию под стражей в настоящее время нет. Назначены судебно-медицинские экспертизы по состоянию здоровья его и пострадавшего», – сказал Крищенко.

Также он отметил, что следствие установит, пытался ли подозреваемый покинуть место ДТП.

«Он пытался уйти, но недалеко. Мы еще будем выяснять в ходе следствия, была ли это попытка покинуть место ДТП или это было шоковое состояние», – отметил глава столичной полиции.

Крищенко уточнил, что автомобиль подозреваемого принадлежал его родителям.

«Все машины изъяты, на них наложен арест. Будет назначен ряд экспертиз, учитывая его позицию не давать показания, для подтверждения его нахождения за рулем в момент столкновения», – сказал он.

Председатель Нацполиции Киева сообщил, что причиной ДТП, по предварительным данным, стал маневр и то, что правоохранитель не справился с управлением.

Крищенко отметил, что ему вручили сообщение о подозрении, просить суд взять его под стражу. Сейчас расследование продолжается, допрашиваются свидетели. Он отметил, что результаты отобранных биологических образцов будут за несколько дней. Также будет назначена трассологическая экспертиза.

Решение относительно возможного отстранения подозреваемого от должности принимает МВД.

Напомним, 13 ноября в Киеве на улице Стеценко водитель внедорожника Mazda выехал на встречную полосу, где ударил автомобиль Mitsubishi, который отбросило на третью машину. Пассажир Mitsubishi погиб на месте, водитель этого авто с травмами, переломами ног доставлен в реанимацию. Его из машины доставали спасатели. Позже стало известно о том, что за рулем внедорожника был начальник МРЭО Владимир Найда. 14 ноября ему вручили подозрение.