Сотрудники таможенного департамента Литвы опубликовали первые результаты проверок законности экспорта авто с литовскими номерами в Украину. Об этом идет речь в статье в литовском издании Verslo žinios, сообщает 112 Украина.

В отчете говорится о том, что более 59 тыс. автомобилей были вывезены из Литвы в Украину в обход существующих законодательных норм, то есть с грубыми нарушениями таможенных правил.

Такая информация, по мнению экспертов, может нанести серьезный ущерб владельцам таких автомобилей. Те владельцы авто на литовских номерах, кто завез их в качестве сотрудников компании, могут быть обвинены сразу по трем статьям литовского уголовного кодекса: растрата средств предприятия, неуплата налогов и массовый найм нелегальных работников на работу (так как по документам украинские «владельцы» литовских авто - это водители таких компаний).

Отмечается, что в дальнейшем при пересечении границы Украины с одним из европейских государств такое авто может быть конфисковано. Или если украинская власть получит данные о таких незаконных авто, она сама может выявлять, задерживать и конфисковывать данные автомобили.

Как ранее сообщал ForUm, таможенный департамент Литвы начал расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины авто, зарегистрированных на территории Литовской Республики.

По данным Государственной фискальной службы, по состоянию на 1 ноября на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока – почти 236,6 тыс. автомобилей.

В том числе в Украине находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тыс., ввозимые в режиме временного ввоза.