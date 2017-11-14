Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №7000-П «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год». Об этом сообщает 112 Украина.

Проект бюджета предполагает доходы в госбюджет Украины на 2018 год в сумме 877 млрд 42 млн 755,7 тыс. гривен, а расходы – в сумме 948 млрд 128 млн 807,7 тыс. гривен.

Минимальная зарплата с начала 2018 года может составить 3 723 грн.

Курс гривны заложен на уровне 30,1 грн/долл.

Месячный прожиточный минимум с 1 января 2018 года составит 1,7 тыс. гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря – 1853 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2018 года составит — 1762 гривны, с 1 июля – 1841 гривню, с 1 декабря — 1921 гривню, а для лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2018 года — 1373 гривни, с 1 июля — 1435 гривен, с 1 декабря — 1497 гривен.

МВД предлагают выделить почти 64 млрд грн, ГПУ - 6,7 млрд грн (в том числе на САП - 116 млн грн), Госпогранслужбе - 9 млрд грн.