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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст. 28 ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 10 ноября по  сообщению обличителей.

Напомним, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.
ForUm

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