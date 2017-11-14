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Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает идею принятия законопроектов в первом чтении простым большинством голосов парламентариев. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», отвечая на вопрос о съезде «Народного фронта», где прозвучала инициатива о внесении изменений в Конституцию Украины относительно полномочий президента и премьер-министра.

«Еще одна идея касается того, чтобы законопроекты в Верховной Раде Украины принимались обычным большинством. Хотя бы в первом чтении», - сказал глава ВР и добавил, что речь идет о большинстве от присутствующих в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Парубий объяснил, что ему во время работы парламента много раз приходится «унижаться», призывая депутатов зайти в сессионный зал и работать. Председатель ВР считает, что принятие законопроектов в первом чтении простым большинством сможет сделать украинский парламент более эффективным.

«И конечно, есть определенные регулирования между Кабинетом Министров, ветвью Президента. Но мы имели на эту тему разговор и с Арсением Петровичем, и с господином Президентом. Ряд тех предложений можно внести просто законодательными актами», - сказал Парубий.

Напомним, 11 ноября на съезде «Народного фронта» председатель партии Арсений Яценюк призвал Верховную Раду до следующих очередных выборов «привести в соответствие к Конституции» полномочия Президента и изменить закон о Кабинете министров.
ForUm

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