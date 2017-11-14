Информация, распространенная бывшим сотрудником Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, является недостоверной. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАПК.

«Брифинг экс-руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, проведенный сегодня при участии народных депутатов Украины, является фактом распространения недостоверной информации негативного содержания с целью дискредитации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции», - заявили в ведомстве.

В связи с этим Нацагентство в ближайшее время направит в суд исковое заявление с требованием опровержения обнародованной сегодня, 14 ноября 2017 года, недостоверной информации. Исковое заявление будет подано в суд соответствующего района Киева по месту регистрации ответчика.

«Распространенная информация экс-чиновницы без конкретных фактов является личной атакой на председателя, членов и коллектив Национального агентства и попыткой дискредитации успешно начатой ​​антикоррупционной реформы в Украине», - говорится в заявлении.

В рамках открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства НАПК готово к сотрудничеству и заинтересовано в получении объективного и беспристрастного результата.

В связи с большим общественным интересом к совместной работе антикоррупционных органов, Национальное агентство обращается к Специализированной антикоррупционной прокуратуре для обеспечения надлежащего процессуального руководства.

Напомним, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.