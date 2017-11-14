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Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения  сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.

Таким образом, суд оставил решение Соломенского районного суда города Киева относительно меры пресечения Авакову-младшему в силе, передает УНИАН.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Апелляционном суде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда от 1 ноября этого года в уголовном производстве в так называемом «деле рюкзаков», которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств.

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.
ForUm

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