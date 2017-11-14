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Подходы к управлению государством в Украине должны быть изменены в сторону развития собственного потенциала и постепенного отказа от внешней поддержки. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время участия в общем собрании Ассоциации городов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он подчеркнул, что практика «походов с протянутой рукой» в поисках источников финансирования должна отходить в прошлое.

«Нам нужно изменить подходы! Должны открыть возможности развития национальной экономики, - сказал Гройсман. - Развитие экономики на местах должно стать приоритетом».

Премьер-министр подчеркнул, что в этом контексте много инструментов предоставила децентрализация. Вместе с тем одного перекладывания ресурсов мало. «Нужно направлять средства на повышение качества жизни людей и рост национальной экономики. Иначе так и будем ходить по миру с протянутой рукой», - отметил Гройсман.

Он сказал, что на центральном уровне необходимые изменения вводятся. Речь идет о многих инициативах – от фундаментальных преобразований в социальной сфере к улучшению условий ведения бизнеса и законодательному обеспечению развития предпринимательства.

«Надо также, чтобы и местные советы создали прозрачные условия ведения бизнеса и предпринимательства, а правоохранительные органы перестали оказывать давление на бизнес, - сказал Гройсман. - Мы говорим о 3% роста ВВП, а это 400 млрд грн продукции, это рабочие места, ваши местные бюджеты. Причем рост можем увеличить на 5% и более и постепенно переходить на совершенно иной уровень взаимоотношений».

Глава правительства призвал мэров городов «говорить не о деньгах, а об экономике» - о детенизации зарплат, создании рабочих мест, качественном образовании, строительстве садов, школ и тому подобное.

«Убежден, что в конце 2018 мы будем подводить реальные итоги работы», - подчеркнул премьер-министр.
ForUm

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