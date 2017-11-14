Верховная Рада приняла Закон №7117 «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности». Об этом сообщается на сайте парламента.

Законодательным актом определены правовые, организационные основы и направления регулирования развития здравоохранения в сельской местности для обеспечения гарантий равного доступа граждан к качественному медицинскому обслуживанию.

Законом, в частности, установлено, что повышение доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности обеспечивается путем осуществления мероприятий по разработке, утверждению, финансированию, выполнению государственных целевых программ, направленных на улучшение, сохранение и восстановление здоровья населения, предоставления субвенций из Государственного бюджета Украины местным бюджетам для развития охраны здоровья в сельской местности.

Согласно документу, Кабинет Министров определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета учреждений здравоохранения в сельской местности оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения» и др.

Закон предусматривает использование методов телемедицины, а также развитие транспортной инфраструктуры для предоставления медицинской помощи.

Телемедицина (возможность консультирования пациента, диагностики и лечения с использованием интернета для обмена информацией, - ред.) используется для предоставления своевременной медпомощи, в том числе, когда расстояние и время являются критическими факторами.

Такие услуги могут предоставлять медучреждения или предприниматели-физлица, которые получили лицензию на медицинскую практику. Предусмотрены такие формы как телемедицинская консультация, телемедицинский консилиум, телеметрия, домашнее телеконсультирование.

Закон принят с учетом поддержанных поправок.

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).