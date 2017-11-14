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Апелляционный комитет Федерации футбола Украины утвердил техническое поражение «Динамо» за неявку на матч в Мариуполе 27 августа. 

Как сообщает «Команда1», это решение также касается и команд U-21 и U-19.

Как известно, киевское «Динамо» отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал «Динамо»  техническое поражение за неявку на матч — 0:3.
ForUm

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