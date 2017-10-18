У представителей батальона «Донбасс», участвующих в акции протеста, произошел кратковременный конфликт с правоохранителями из-за того, что протестующие хотели пронести через границу силовиков в палаточный городок свои личные вещи.

Около 17:30 возле палаточного городка участников акции протеста под Верховной Радой произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В ходе попытки полицией штурмовать палаточный городок в полицию были задержаны 11 активистов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что вчера под Верховной Радой, кроме людей, которые хотят перемен, собрались и те, кто пытается под красивыми лозунгами скрыть жажду власти.

По данным МВД, сегодня под стенами Верховной Рады находились около 200 человек.

Кабинет Министров отменил соглашение с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту внести в повестку дня и отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности.

Министерство образования и науки утвердило правила приема в высшие учебные заведения на 2018 год с возможностью подачи 7 заявлений на 4 специальности на места государственного и регионального заказа.

В АП сообщили, что Президент Украины Петр Порошенко готов встретиться с народным депутатом Мустафой Найемом.

Однако позже из-за отказа Администрации Президента принять группу из пяти, а не трех народных депутатов, требующих создания антикоррупционного суда, парламентарии отказалась встречаться с Главой государства.

Телеведущая Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году.

Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность выведения ПАО «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры.

Правоохранители предотвратили попытки расшатать ситуацию и допустить кровопролитие во время акций протеста у Верховной Рады. Об этом сказал на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В СК РФ заявили, что в Ростове-на-Дону задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности «Правого сектора».

В организации заявили, что Терновский давно не является активистом ПС, и связь с ним потеряна около года назад.