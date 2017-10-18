Министерство образования и науки утвердило правила приема в высшие учебные заведения на 2018 год с возможностью подачи 7 заявлений на 4 специальности на места государственного и регионального заказа.
Об этом говорится в новых условиях приема в вузы, передают Українські Новини.
При этом количество заявлений на контракт ограничиваться не будет.
В 2018 году будут приниматься сертификаты внешнего независимого тестирования 2016, 2017 и 2018 годов (при этом оценки по иностранным языкам будут учитывать только по сертификатам за 2018 год).
В 2018 году, абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения, за несколькими исключениями, будут подавать заявления только в электронной форме.
Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов начнется 2 июля и закончится 25 июля.
Прием заявлений и документов начнется 12 июля.
Лица, которые будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подавать заявления до 20 июля.
Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания – до 26 июля.
Творческие конкурсы будут проведены в несколько сессий с 14 до 26 июля; вступительные экзамены – с 21 до 26 июля; собеседования – с 21 до 23 июля включительно.
Рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендуемых к зачислению сформируют и обнародуют не позднее 1 августа.
Отмечается, что в 2018 году набор абитуриентов для получения высшего образования степени младшего бакалавра не будет проводиться.
Напомним, Внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, в 2018 году пройдет 22 мая - 14 июля.
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