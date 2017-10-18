Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что вчера под Верховной Радой, кроме людей, которые хотят перемен, собрались и те, кто пытается под красивыми лозунгами скрыть жажду власти.

Об этом он заявил сегодня во время заседания правительства, передает УНИАН.

Премьер подчеркнул, что поддерживает необходимость перемен в государстве, в том числе создание антикоррупционного суда и отмену неприкосновенности депутатов.

«Но вместе с тем, нам нужно проводить другие изменения: реформу образования, здравоохранения, пенсионную реформу, развивать национальную экономику... То, что произошло вчера, имеет, наверное, тоже две составляющие. С одной стороны, это те люди, которые пришли выразить абсолютно свое глубокое убеждение в необходимости изменений, которые готовы тяжело работать над этими изменениями. А с другой стороны пришли и те, кто вообще ничего не собирается делать. Они пытаются красивыми лозунгами прикрыть свою жажду власти и борьбу за власть. А с другой стороны, что еще хуже, пытаются этими лозунгами дестабилизировать ситуацию в стране и ослабляют Украину в такое тяжелое для нас время», - сказал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что всегда будет поддерживать тех, «кто готов тяжелым трудом, а не лозунгами, делать реальное дело и приходить к реальным решениям».

«И буду против тех, кто пытается разрушать нашу страну изнутри», - заявил премьер. Гройсман также добавил, что «изменения можно делать через диалог и качественные наработки, и общество должно давать оценку тем, кто может принести вред государству».



Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады прошла акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Позже часть участников акции переместились к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировали их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. По данным МВД, в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского.