Возле палаточного городка участников акции протеста под Верховной Радой произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Инцидент произошел возле палаток на году улицы Шелковичной и Грушевского. Столкновения продолжались около 5 минут, сообщает Громадське.

Полиция пыталась отобрать щиты у участников акции. Одной из причин таких действий силовиков могли быть попытки вернуть полицейские щиты, которые накануне протестующие отобрали во время схваток.

Протестующие же пытались вырвать из мостовой брусчатку.

Фото: Страна.ua

По словам одного из участников акции, депутата от «Самопомичи» Егора Соболева, со стороны забора-сетки, где находится кордон силовиков, выдвинулся отряд спецназовцев.

Сутички на мітингу під Верховною Радою



Відео з ФБ Ганни Гопко pic.twitter.com/bElECYCfTc — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 18 октября 2017 г.

«Без предупреждения начали давить газом и бить по ногам: меня, ребят били. Мы отбились», - сказал он.

Напомним, ранее у представителей батальона «Донбасс», участвующих в акции протеста, произошел кратковременный конфликт с правоохранителями из-за того, что протестующие хотели пронести через границу силовиков в палаточный городок свои личные вещи.