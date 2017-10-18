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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту внести в повестку дня и отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности.

На заседании комитета рассматривались два законопроекта, один из которых был внесен за номером 6773 еще 19 июля 2017 года группой народных депутатов, а другой, с регистрационным номером 7203, вчера внес президент Украины.

Этими законопроектами предлагается изъять норму статьи 80 Конституции Украины, согласно которой «народные депутаты Украины не могут быть без согласия ВРУ привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Отличие между ними состоит в том, что депутатским законопроектом предусмотрено, что он вступает в силу сразу же после опубликования, а президентским законопроектом предусмотрено, что он вступает в силу с 1 января 2020 года, сообщает УНИАН.

Народный депутат Украины Сергей Соболев (фракция «Батькивщина») отметил, что президентский законопроект создает коллизию, поскольку изменения вносятся в Конституцию Украины, а дата вступления в силу по сути вносится законопроектом, а не в переходные положения Конституции Украины.

По его словам, в связи с этим возникает ситуация, что потом народные депутаты 226 голосами, а не 300, как при изменениях в Конституцию, могут отсрочить этот срок и перенести его на более поздний, чем 1 января 2020 года.

Поэтому Соболев предложил не выносить на рассмотрение Конституционного суда президентский законопроект №7203.

В то же время комитет рекомендовал внести в повестку дня и отправить на рассмотрение КС президентский законопроект №7203. За данное решение проголосовали 11 народных депутатов, 3 - против.

Также комитет 17-ю голосами поддержал рекомендацию ВР внести в повестку дня и вынести на рассмотрение Конституционного суда депутатский законопроект №6773.

Кроме того, комитет рекомендовал парламенту снять с рассмотрения законопроект, который еще 16 января 2015 года был внесен президентом Украины на рассмотрение парламента, о снятии неприкосновенности с депутатов и судей, но получил отрицательное заключение КС по ряду положений данного законопроекта.

Как сообщал ForUm, Президент внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)».
ForUm

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