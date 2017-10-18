Из-за отказа Администрации Президента принять группу из пяти, а не трех народных депутатов, требующих создания антикоррупционного суда, парламентарии отказалась встречаться с Петром Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

«Группа депутатов пришла в Администрацию Президента для встречи с Порошенко. Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я», – отметил он.

По словам Лещенко, первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что они готовы принять только трех депутатов - без Левченко и Деревянко. «Мы не считаем возможным принимать участие в такой встрече без коллег», – подчеркнул он.

Напомним, ранее в АП сообщили, что Президент Украины Петр Порошенко готов встретиться с народным депутатом Мустафой Найемом.