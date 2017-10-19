Вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре, в результате чего 6 человек погибли, 5 – были травмированы, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
«По общей картине, которая уже поняла следователям, водитель «Лексуса» двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольксваген». В результате столкновения с «Фольцвагеном» автомобиль «Лексус» выбросило на тротуар, где находилась группа граждан», – говорится в сообщении.
В главке отметили, что женщину, которая находилась за рулем «Лексуса», задержали.
Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В полиции также обнародовали имена пострадавших в ДТП, личности которых уже установлены:
Погибли:
Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет;
Кобисеева Нина Львовна, 28 лет;
Умаева Елена.
Доставлены в больницу:
Берченко Елена Игоревна, 25 лет;
Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;
Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.
Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больнице.
Советник министра внутренних дел Антона Геращенко на своей странице в Facebook сообщил подробности ДТП.
«На перекрестке ул. Сумской и ул. Бурсацкий спуск автомобиль «Лексус», номер АХ 0032 ЕС, под управлением девушки-мажора 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль «Фольксваген Туарег». От полученного удара автомобиль «Лексус», принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. В результате от полученных травм скончавшегося уже 6 ни в чем неповинных людей. 5 пешеходов госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи борются за их жизнь. Водители обеих авто остались живы. Их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения», – написал он.
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