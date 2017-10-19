Вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре, в результате чего 6 человек погибли, 5 – были травмированы, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«По общей картине, которая уже поняла следователям, водитель «Лексуса» двигался по улице Сумской в ​​направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольксваген». В результате столкновения с «Фольцвагеном» автомобиль «Лексус» выбросило на тротуар, где находилась группа граждан», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что женщину, которая находилась за рулем «Лексуса», задержали.

Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В полиции также обнародовали имена пострадавших в ДТП, личности которых уже установлены:

Погибли:

Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет;

Кобисеева Нина Львовна, 28 лет;

Умаева Елена.

Доставлены в больницу:

Берченко Елена Игоревна, 25 лет;

Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;

Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.

Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больнице.

Советник министра внутренних дел Антона Геращенко на своей странице в Facebook сообщил подробности ДТП.

«На перекрестке ул. Сумской и ул. Бурсацкий спуск автомобиль «Лексус», номер АХ 0032 ЕС, под управлением девушки-мажора 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль «Фольксваген Туарег». От полученного удара автомобиль «Лексус», принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. В результате от полученных травм скончавшегося уже 6 ни в чем неповинных людей. 5 пешеходов госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи борются за их жизнь. Водители обеих авто остались живы. Их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения», – написал он.