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По состоянию на 09:30 среды, 18 октября, под стенами Верховной Рады находятся около 200 человек, сообщает пресс-служба МВД.  

«Из них представители «Руху новых сил» - до 50 человек, батальона «Донбасс» - до 100 человек и «Справедливости» - до 50 человек», - говорится в сообщении.

Ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируется.

«Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады прошла акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Позже часть участников акции переместились к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировали их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. По данным МВД, в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский. 

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского.  

 
ForUm

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