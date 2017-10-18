Сегодня, 18 октября, Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность выведения ПАО «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.
«Сегодня Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи ПАО «Укрзализныця» из подчинения Мининфраструктуры Минэкономразвития», – написал он.
По информации министра, в судебном заседании именем Украины провозглашено постановление, согласно которому апелляционные жалобы КМУ и Минэкономразвития оставлены без удовлетворения. «Решение суда уже вступило в законную силу», – подчеркнул Омелян.
Как ранее сообщал ForUm, 4 августа Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Кабинета Министров Украины о выводе ПАО «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры.
18 января Кабинет Министров Украины вывел «Укрзализныцю» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.
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