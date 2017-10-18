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Президент Украины Петр Порошенко готов встретиться с народным депутатом Мустафой Найемом по его просьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы государства.

«В приемную Президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем. Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним с глазу на глаз. О других участниках встречи речь не шла», - отметили в пресс-службе, сообщает Укринформ.

Как известно, Найем является одним из тех депутатов, которые поддерживают акцию протеста возле Верховной Рады. Среди требований участников акции - принятие законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, о антикоррупционный суд и изменение избирательного законодательства.

Напомним, сегодня около 17:30 возле палаточного городка участников акции протеста под Верховной Радой произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Ранее у представителей батальона «Донбасс», участвующих в акции протеста, произошел кратковременный конфликт с правоохранителями из-за того, что протестующие хотели пронести через границу силовиков в палаточный городок свои личные вещи.

 

 
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