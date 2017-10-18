Телеведущая Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году. Одновременно в интернете заработал сайт под названием «Собчак против всех», созданный специально к выборам.

«Мне 36 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется, - говорится в видеообращении Собчак, опубликованном на этом сайте. - Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех».

«Когда мне было 18 лет, Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, уже сами пойдут голосовать. А ведь может случиться так, что, когда мой сын пойдет на выборы, из списка кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский и Путин», - заявила Собчак, сообщает Би-би-си.

Пресс-секретарь журналистки Ксения Чудинова заявила Русской службе Би-би-си, что подробностями о своих планах Собчак поделится позже.

«О том, кто возглавит предвыборный штаб, как Ксения Собчак планирует собрать 300 тысяч подписей и может ли она снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата от оппозиции, если на выборы будет допущен Навальный, Собчак расскажет на большой пресс-конференции, которая состоится в ближайший вторник», - сказала Чудинова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Собчак полностью соответствует критериям, предъявляемым к кандидатам в президенты российским законодательством.

Напомним, в начале сентября российская газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента России сообщила, что в Кремле считают целесообразным выдвижение женщины на президентских выборах 2018 года в качестве конкурента президенту Владимиру Путину.

Один из источников «Ведомостей» в администрации президента назвал Собчак идеальным кандидатом на выдвижение, добавив, что она, по его мнению, «демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику».

Собчак отреагировала на эти сообщения постом в «Инстаграме», обвинив сообщившие о ее выдвижении СМИ в том, что они не попытались взять у нее комментарий.