У представителей батальона «Донбасс», участвующих в акции протеста под Верховной Радой, произошел кратковременный конфликт с правоохранителями из-за того, что протестующие хотели пронести через границу силовиков в палаточный городок свои личные вещи.

Инцидент произошел возле гостиницы «Киев», что напротив Мариинского парка, когда правоохранители попытались помешать проносить вещи, в основном спальники и карематы, через забор-сетку, установленную накануне акции протеста 17 октября, сообщает Громадське.

В ответ на это представители «Донбасса» начали перебрасывать вещи через границу полицейских. И таким образом часть этих вещей была доставлена ​​в палаточный городок.

На данный момент часть полка особого назначения, стояли на границе у забора-сетки, вернулись к своему месту дислокации. Ситуация стабилизировалась, обошлось без столкновений.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады прошла акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. По данным МВД, в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского.

18 октября под стенами Верховной Рады продолжили митинговать около 200 человек.