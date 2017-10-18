В Ростове-на-Дону задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности «Правого сектора», говорится на сайте следкома России.

«Установлено, что Терновский в составе участников организации «Правый сектор» неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в социальной сети «Facebook», Терновский осуществлял пропаганду деятельности организации «Правый сектор» среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», - заявили в следкоме.

На фото Терновский второй слева

«Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации», - говорится в заявлении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации «Правый сектор».

По ходатайству следствия судом в отношении Терновского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.