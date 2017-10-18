Задержанный в России украинец Роман Терновский, которого Следственный комитет РФ называет активистом «Правого сектора», давно таким не является.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский.

По его словам, Терновский никогда в партию не входил, однако примерно в течение одного года был сторонником политсилы.

Скоропадский подчеркнул, что около года назад «Правый сектор» потерял всякую связь с активистом.

Как сообщалось, в среду, 18 октября, Следственный комитет Российской Федерации заявил о задержании Терновского в Ростовской области.

Его обвиняют в активной деятельности в пользу «Правого сектора», который в России признан экстремистской организацией.