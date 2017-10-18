Правоохранители предотвратили попытки расшатать ситуацию и допустить кровопролитие во время акций протеста у Верховной Рады. Об этом сказал на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, события, произошедшие 17 октября у Верховной Рады Украины, получат квалифицированную юридическую оценку.

«Никому не удастся использовать правоохранителей для дестабилизации ситуации в Киеве. Все граждане имеют право на свой выбор и волеизъявление, а мы, в свою очередь - обеспечим их безопасность», - отметил глава Нацполиции, добавив, что правоохранители помешали определенным силам завершить мирные акции возможным кровопролитием.

Князев также отметил, что функциями полиции является обеспечение безопасности участников мирных акций в центре столицы, но при этом правоохранители должны обеспечить и функционирование государственных структур, в частности – Верховной Рады Украины.

«Поэтому все факты противоправных посягательств в отношении народных депутатов будут оперативно и объективно расследоваться, чтобы не было нарушено право народных депутатов на свободное голосование по знаковым законопроектам», - подчеркнул он.

С этой целью приняты такие превентивные меры, как обеспечение пропуска участников массовых мероприятий на территории их проведения – через рамки металлоискателей. Затем в течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция неоднократно сообщала об изъятом оружии, взрывчатки, гранатам, дымовых шашках, балаклавах и униформе.

«Это для чего? Чтобы выразить свои политические взгляды? Пожалуйста. Но мы должны обеспечить безопасность участников, граждан, работающих и проживающих в этих районах, а также - работу всех органов власти в центре города», - сказал Князев, напомнив о событиях 31 августа 2015. Тогда от взрыва брошенной гранаты погибли люди.

Он напомнил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и работником полиции, а также - по факту ограбления, где объектом посягательства является военное имущество.

Князев также отметил, что сейчас ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируется. Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений.

Напомним, 17 октября, во время массовых мероприятий в центре Киева пострадали четыре человека. Один из пострадавших – полицейский. По факту событий в центре Киева открыто уголовное производство.

Участники акции возле парламента напали на народного депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну и забросали яйцами его коллегу Алексея Гончаренко.