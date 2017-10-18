Кабинет Министров отменил соглашение с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 18 октября.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения, сообщает УНИАН.

Речь идет о соглашении от 21 декабря 2000 года, которое предусматривало, что Украина и Россия способствуют сохранению существующей производственной и научно-технической специализации, предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

Отдельно документом предусматривалось, что стороны соглашения не будут продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам и международным организациям материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, документацию и информацию, полученные в рамках соглашения, без предварительного письменного согласия стороны, которая их поставила.