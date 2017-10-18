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В ходе попытки правоохранителей штурмовать палаточный городок митингующих под Верховной Радой Украины были задержаны 11 активистов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Конфликт возник после того, как правоохранители вернули часть щитов, похищенных накануне у военнослужащих Национальной гвардии», – говорится  в сообщении.

В МВД напомнили, что вчера, 17 октября, во время прорыва фильтрационной границы митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию. «В течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры по возврату имущества, однако активисты отвечали отказом», – подчеркнули в ведомстве.

«Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты. Однако получили отказ, в результате чего произошло столкновение и толкотня. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников», – сообщили в МВД.

Отмечается, что после установления их личных данных трех человек уже отпустили.

«Полиция в очередной раз подчеркивает, что право граждан на мирное собрание и свободное выражение своих взглядов - это неотъемлемое конституционное право каждого человека, к которому мы относимся с уважением. Однако правоохранители призывают организаторов и участников акции вернуть амуницию правоохранителей и выражать свою позицию цивилизованным способом, не устраивать провокаций. Кроме того, правоохранители приглашают правозащитников прибыть в полицию и принять участие в опросе доставленных активистов», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня около 17:30 возле палаточного городка участников акции протеста под Верховной Радой произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. 
ForUm

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