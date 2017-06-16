Президент Петр Порошенко поручил правительству уже осенью повысить пенсии, отменить налогообложение пенсий и все ограничения для работающих пенсионеров.

Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 36-летнего жителя Павлограда арестовали на 60 суток без права на залог.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходима глубокая медицинская реформа.

Великобритания пригрозила отстраненному от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову судом.

Соломенский суд Киева взял под стражу на два месяца обвиняемого по «газовому делу Онищенко» Валерия Постного.

Соединенные Штаты Америки готовы поддержать новый (отличный от Минских соглашений) механизм урегулирования ситуации на Донбассе, если его примут обе конфликтующие стороны и он послужит достижению мира.

Украина до конца года планирует запустить поезда из Киева в Минск, Вильнюс, Ригу и Таллин.

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к критике ужесточения санкций против России, за которое накануне проголосовал Сенат США.

Следующее заседание Оболонского районного суда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича состоится 26 июня.

В Минобороны заявили, что с начала российской агрессии против Украины погибли 2696 военных и 9903 ранены.

Жертвами пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне стали не менее 30 человек.

Андрей Павелко еще пять лет будет возглавлять Федерацию футбола Украины.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий избран вице-президентом Федерации футбола Украины.

Умер экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Львовские «Карпаты» подписали контракт с испанским тренером Серхио Наварро.